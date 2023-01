Viridiana exibe pop eletrônico e dançante na abertura do Mistura Fina em 2023

O projeto Mistura Fina retoma sua programação nesta quinta-feira (19), às 18h20min, no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Pça. Marechal Deodoro, s/n), com o som eletrônico e dançante de Viridiana, em uma apresentação que dialoga com referências da canção brasileira e gaúcha contemporânea e com as sonoridades do pop retrô dos anos 1980. A entrada é franca.