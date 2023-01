Centro Cultural da Ufrgs está com visitação aberta para três exposições

Ao longo do verão, três exposições ficam em cartaz no Centro Cultural da Ufrgs (Rua Eng. Luiz Englert, 333). As mostras Múltiplo Leminski - um mergulho na obra de Paulo Leminski e Palavrar, de Elida Tessler, além de um grafite de giz de Dudu Sperb, têm entrada franca e aberta à comunidade em geral.

Múltiplo Leminski se propõe a mergulhar na vida e na obra de Paulo Leminski, trazendo originais (manuscritos e datilografados), entrevistas, cartas, documentos pessoais, crônicas de jornais, fotografias e vídeos do artista. Por sua vez, a mostra assinada por Elida Tessler investiga possíveis relações entre palavra e imagem, e celebra os 90 anos do escritor, filósofo e tradutor Donaldo Schüler. Essas duas exposições ficam no local até 20 de abril, com visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (Leminski) e das 8h às 20h (Tessler).

Por sua vez, o painel Salve a Selva, de Dudu Sperb, permanece no Centro Cultural da Ufrgs até 3 de março, em dias úteis, das 9h às 18h.