Peça 'Milhões contra um' é um dos destaques de fim de semana do Porto Verão Alegre

Integrando a programação 2023 do Porto Verão Alegre, o Grupo Oazes traz o espetáculo Milhões Contra Um, no sábado (14) e domingo (15), às 20h30min, no Teatro Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). Ingressos a R$ 40,00, pelo site do Porto Verão Alegre.

Na encenação, uma mulher poderosa portando uma bomba escolhe um governador e dramaturgo para morrer com ela ou renascer para uma nova vida. Ele tem 50 minutos para ouvi-la e sobreviver. Com a plateia disposta em espiral em torno do elenco, desenvolve-se um suspense psicológico entre as duas personagens, evidenciando as estruturas de poder entre questões de gênero, existência e alternativas.