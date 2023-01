Tablado Andaluz oferece imersão no universo da arte flamenca

Misto de companhia de dança flamenca, escola e espaço cultural, o Tablado Andaluz (avenida Venâncio Aires, 556 A) virou referência no Brasil e no exterior no decorrer das últimas três décadas, promovendo, além de aulas sobre o tema, uma série de shows em seu palco de madeira, combinados com jantares de menus espanhóis. Com esse know how de décadas a ser explorado a qualquer momento, a proprietária do local, Andrea Franco, decidiu oferecer ao público leigo uma oportunidade de "experiência completa" da arte flamenca durante quatro dias de janeiro. Para isso, idealizou o I Festival Flamenco de Verão, que inicia nesta quarta-feira e segue até sábado com uma programação que reúne workshops, shows e gastronomia. As informações sobre valores e reservas devem ser feitas pelos telefones (51) 99973.0809 e 3311.0336.

"A ideia deste festival é preencher a sazonalidade do comércio e aproximar aquelas pessoas que não cantam nem dançam flamenco, levando esta cultura de forma integral para quem não conhece", explica Andrea. Ela é uma das ministrantes de oficinas, e irá passar curiosidades sobre a história desta arte "cheia de lendas".

"Há muita coisa interessante. Por exemplo: foi através do flamenco que se descobriu um dos primeiros casos de cover do mundo", comenta a empresária, que é professora, diretora e bailaora de flamenco. Andrea se refere a uma artista de Sevilha (Espanha) chamada Carmencita que inspirou uma série de outras, que passaram a usar o mesmo nome. "Outra curiosidade é que, ao contrário do que a maioria das pessoas acredita, o flamenco não nasceu no momento do domínio árabe, mas muito depois: o primeiro registro como manifestação cultural ocorreu quando os mouros já não estavam na Espanha. Existe uma grande confusão na linha do tempo."

Além de entender melhor sobre o mito do cigano, do árabe e da própria arte flamenca, o evento irá apresentar aos novatos como funciona a música, as palmas, e o corpo quando se dança. Tradicionalmente marcado pela figura do homem inspirada no toureiro, o flamenco atualmente é uma dança que está se adaptando aos tempos, garante Andrea. "Há mulheres que dançam de calça, homens que usam saia, e a linguagem corporal de cada um pode ser expressa como a pessoa sentir melhor."

Dentre as oficinas que ocorrem na sede do Tablado Andaluz, estão previstas introdução de baile flamenco, técnica e coreografia para mulheres (com aulas de prática de baile flamenco para iniciantes, intermediário e avançado), palmas e ritmos, técnica de sapateado, canto e guitarra para bailaores, além de história do flamenco. "No caso do violão, o aluno irá aprender a identificar o que é a falseta, o compasso de tango, e como a palma se relaciona com o instrumento", resume Andrea.

Ainda haverá uma master class de guitarra flamenca para músicos. Única atividade que acontece fora do Tablado, a aula será promovida em parceria com o Instituto Estadual de Música (IEM) da Secretaria de Estado da Cultura RS (Sedac-RS) das 17h às 18h30min de quinta-feira, na Sala Sergio Napp na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). Todos os workshops atendem desde o público aficionado, que não possui experiência ou prática de flamenco, até bailaores e músicos atuantes neste mercado.

Após os encontros de aprendizado, a programação segue durante à noite na sede do Tablado Andaluz, com jantares que incluem buffet de tapas (petiscos) e paellas - a partir das 19h - e shows que acontecem às 21h30min. Em todos os dias, com exceção de quarta, haverá cerca de oito pessoas, entre solistas e trios, dançando embalados pela banda Flamencura.

"Na quinta e na sexta-feira será realizada a Mostra de Flamenco, com a participação de artistas locais e alunas e alunos participantes dos workshops do festival, acompanhados pela Banda Flamencura", adianta Andrea. Já no sábado, quem sobe ao palco são os artistas e convidados especiais, que se apresentam no show de encerramento. "Serão grandes nomes do flamenco do Brasil, bailando ao som da Flamencura", sinaliza a empresária. Neste grupo estão o bailaor e cantaor gaúcho Pedro Souza (que reside em São Paulo), a bailaora gaúcha Luana Jacociunas (que reside e atua em Granada/Espanha), a bailaora paulista Daniela Malatesta e o guitarrista gaúcho Giovani Capeletti.

Segundo Andrea, este não é o primeiro festival da casa, mas é o único que foi organizado para acontecer no verão - e deve seguir com novas edições nos próximos anos. "Outro diferencial deste evento é que foram inclusos os workshops. Nos anteriores, havia apenas apresentação de espetáculos e gastronomia."