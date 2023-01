Sinfonia Suja traz a mensagem do hip hop ao Ecarta Musical

Espetáculo de hip hop criado a partir da performance musical dos MCs Fiapo Soldado, Zonézio e o DJ Canini, Sinfonia Suja é atração neste sábado (14), às 18h, na Fundação Ecarta (avenida João Pessoa, 943). O trio apresenta 16 trabalhos apresentando a produção conjunta ao mesmo tempo que expressa o perfil criativo de cada artista. A entrada é franca, com transmissão ao vivo pelo canal da Fundação Ecarta no Youtube.

O projeto nasceu em dezembro de 2021 pela necessidade coletiva de democratizar o acesso da periferia ao centro, integrando ao que se produz culturalmente nas periferias. O grupo traz uma mostra dessa expressão cultural que traduz sentimentos e circunstâncias de populações que enfrentam adversidades e vulnerabilidade social.

No repertório, Sempre Sonhei (Remix), Equilíbrio, Qual Remédio Vai Curar, Andei e Esse é o Preço – de Fiapo e Zonézio; De Perto Passa Longe, Dar na Vista, Ego Genial e Evolusom – de Fiapo; Back In The Time, Breakdown e Ninja Turtle Scratch – de Canini; Ruas do Silêncio, Inverdades e Hip Hop – de Zonézio; e Uma fala sobre o hip hop e uma poesia declamada chamada de Campo de bolsovits, à capela.