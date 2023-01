Na exposição Desvio/Provas, antigos retratos propõemum desvio das convenções

Depois de um breve recesso, o V744atelier (rua Visconde do Rio Branco, 744) volta a abrir suas portas, a partir do sábado (14), quando recebe o público para visitação à exposição Desvio/Provas, da artista plástica Helena Martins-Costa. O conjunto expositivo apresenta 16 imagens que integram um dos projetos vencedores da Bolsa de Fotografia ZUM/IMS 2014 do Instituto Moreira Salles, no qual a artista se apropria de retratos antigos de pessoas anônimas, coletados em leilões, sebos e feiras de antiguidades. A mostra tem visitação gratuita até o dia 9 de fevereiro, de quartas a sextas das 14h às 17h.

"Minha pesquisa é sobre a imagem fotográfica, a partir da qual procuro revelar os diversos níveis de estruturação das imagens, desde as construções simbólicas, ligadas às convenções da pose, até as matemáticas, evidentes na distorção de perspectiva resultante do ângulo da captação", diz Helena. Desta forma, a artista busca, no retrato fotográfico, a imagem para além da fotografia.

"A fotografia não é inocente; é a combinação de um dado do real e daquilo que eu quero construir a partir deste dado do real", complementa.

O título da exposição, Desvio, sugere a distorção da perspectiva linear, um desvio na intenção da fotografia de se colocar de forma eterna na foto. São imagens na escala humana para questionar o corpo dentro do espaço da foto, de uma forma que acaba também colocando em questão o espectador dentro do espaço expositivo.

Para esse ensaio, Helena Martins-Costa selecionou retratos que têm em comum um 'erro', uma distorção de perspectiva causada pela inclinação involuntária da câmera fotográfica que desestabiliza sutilmente a composição, causando um estranhamento em quem a observa - possivelmente o que fez com que esses retratos fossem descartados pelos fotógrafos originais, ou acabassem recusados pelas pessoas que encomendaram as fotografias.

"O sujeito retratado se posiciona frontalmente e ereto para a câmera fotográfica, mas devido a essa distorção da perspectiva aparecerá inclinado como se estivesse tombando, criando uma sensação de vertigem", explica a artista. Esses retratos, encontrados separadamente, quando reunidos formam uma série em que a distorção, antes considerada um erro, provoca questionamentos a respeito das regras e convenções estéticas do retrato.

Para realçar ainda mais os efeitos do desvio, os pequenos retratos foram manipulados em sua escala e reimpressos, de modo a que formassem um conjunto homogêneo, sem interferência nas cores naturais e nas marcas da passagem do tempo dos originais.

Nascida em Porto Alegre, no ano de 1969, Helena Martins-Costa é artista visual, bacharel em fotografia pelo Instituto de Artes da Ufrgs e mestre em poéticas visuais pela ECA-USP. Em seu trabalho, resgata imagens rejeitadas que sobreviveram ao desaparecimento e, através de um processo de arqueologia fotográfica, identifica tipologias. Ela realizou diversas exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior, e teve obras adquiridas para os acervos dos Museus de Arte Moderna de São Paulo e Rio de Janeiro, além da fundação Vera Chaves Barcellos, entre outros.

Idealizado pela artista visual Vilma Sonaglio, o V744atelier é um local pensado para criar e expor arte contemporânea. O espaço abriga exposições de artistas convidados, mas também aceita propostas de criadores que estejam desenvolvendo sua pesquisa e produção em todas as linguagens na arte do nosso tempo.