BarraShoppingSul recebe a exposição 'Eu, Ayrton Senna da Silva'

Em comemoração aos 15 anos do BarraShoppingSul celebrados em novembro, o ano de 2023 inicia com uma exposição sobre o tricampeão mundial de Fórmula 1. A mostra interativa Eu, Ayrton Senna da Silva será inaugurada no dia 13 de janeiro, às 12h, no Centro de Eventos do shopping.

Quem visitar a exposição poderá conhecer detalhes da carreira do piloto desde a infância, quando iniciou sua trajetória no kart, até momentos como as vitórias e os três títulos na principal categoria do automobilismo mundial.

A exposição irá até 5 de março, de terças a sábados, das 10h às 22h; e aos domingos e feriados, das 11h às 21h. Os ingressos custam R$ 45,00, com opções de meia-entrada, e podem ser adquiridos pelo App Multi ou na bilheteria do local. Parte do lucro será destinado para ações de responsabilidade social do Instituto Ayrton Senna.

O ambiente da mostra é dividido em 12 espaços, que trazem nove temas diferentes, além de diversos objetos que foram do piloto. Todos os espaços contam com uma narrativa gerada por inteligência artificial que permite que toda a história da carreira de Ayrton seja contada por ele mesmo.