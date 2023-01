Prêmio Sesc de Literatura abre inscrições para 20ª edição, nas categorias Romance e Conto

Um dos mais importantes e consagrados espaços para o reconhecimento de escritores estreantes no País, o Prêmio Sesc de Literatura, que chega à sua 20ª edição, abre inscrições na próxima sexta-feira, a partir de 10h. Podem concorrer obras inéditas nas categorias Romance e Conto. Os interessados têm até 03 de fevereiro, às 18h, para concluir o processo de inscrição, que é gratuito e online. O regulamento completo está disponível em www.sesc.com.br/premiosesc.

Os romances e coletâneas de contos são avaliados por escritores renomados, que selecionam as obras pelo critério da qualidade literária. Os vencedores têm suas obras publicadas e distribuídas pela editora Record, com uma tiragem inicial mínima de 2.500 exemplares

“Este ano é especial. Chegamos a vinte edições, um marco importante e que deve ser comemorado. Criamos o Prêmio em 2003 e de lá para cá se o projeto se consolidou como o principal do país para autores iniciantes. Esperamos ter novos recordes de inscritos em 2023”, comenta Janaina Cunha, Diretora de Programas Sociais do Departamento Nacional do Sesc. No ano passado, o concurso recebeu um total de 1.632 trabalhos, sendo 844 em Conto e 788 em Romance.

Na edição de 2022, foram premiados o paraense Pedro Augusto Baía, com a coletânea de contos Corpos benzidos em metal pesado, e a gaúcha Taiane Santi Martins, com o romance Mikaia. Em 2023, os vencedores circularão por unidades do Sesc em todo o País e poderão dialogar com o público sobre os temas e o processo de criação de seus livros, que foram lançados em novembro de 2022 na programação do Sesc durante a Flip – Festa Literária de Paraty. Durante os últimos 20 anos, autores como Juliana Leite, Marcos Peres, Luisa Geisler, André de Leones, Franklin Carvalho, Sheyla Smanioto, Tobias Carvalho, Tônio Caetano e Lucia Bettencourt foram descobertos e se consolidaram na literatura nacional a partir do Sesc de Literatura.