Cia Del Puerto oferece cursos intensivos de flamenco no verão

No ano em que completa 24 anos de atividades artísticas, a Del Puerto volta com sua programação de verão. A Cia oferece diversas opções de cursos, para todos os níveis de conhecimento de flamenco, nos meses de janeiro e fevereiro. As aulas serão ministradas na Casa Plauto Cruz (Av. Venâncio Aires, 67). As inscrições são realizadas através de formulário online.

Nos últimos anos, a Del Puerto teve que recorrer ao formato online ou atuar com público diminuído, devido aos desafios da pandemia. À frente das aulas e dos espetáculos, estão as professoras Daniele Zill, Graziela Silveira e Juliana Prestes, com mais de 20 anos de experiência. Além destes nomes, integram o quadro de artistas que farão parte das atividades o guitarrista flamenco Giovani Capeletti e a cantaora Uyara Camargo.

Ao final dos cursos, acontece o Peña de Verão, show de encerramento, no dia 16 de fevereiro, no Tablado Andaluz (avenida Venâncio Aires, 556 A), às 21h. Os ingressos estarão à venda a partir de 26 de janeiro, nas redes da Del Puerto.

Confira as datas e horários dos cursos intensivos:

· Dias 10,11 e 12 janeiro (semana 1)

Escobilla Alegrias, 19h, com Graziela Silveira (multinível)

Alegrias com Bata de Cola, 20h, com Graziela Silveira (multinível)

· Dias 17, 18 e 19 de janeiro (semana 2)

Iniciação ao Flamenco, 19h, com Juliana Prestes (iniciação)

Castanhola 1, 20h, com Juliana Prestes (iniciação)

· Dias 23, 24 e 26 de janeiro (semana 3)

Jaleos,19h, com Juliana Prestes (intermediário)

Sevillanas com Abanico, 20h, com Graziela Silveira (multinível)

· Dias 7, 8 e 9 de fevereiro (semana 4)

Alegrias com Castanholas,19h, com Daniele Zill (multinível)

Alegrias com Mantón, 20h, com Daniele Zill (multinível)

· Dias 14, 15 e 16 de fevereiro (semana 5)

Iniciação ao Flamenco, 19h, com Juliana Prestes

Estrutura de baile, 20h, com Juliana Prestes (multinível)

· Dia 16 de fevereiro, 21h

Peña de Verão, show de encerramento dos cursos, no Tablado Andaluz (Av.Venâncio Aires 556 A, Bom Fim)