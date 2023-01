Deborah Finocchiaro volta ao CHC Santa Casa com Diário Secreto de uma Secretária Bilíngue

A atriz Deborah Finocchiaro marca presença no Porto Verão Alegre com quatro espetáculos na edição 2023. O primeiro deles é a comédia Diário Secreto de Uma Secretária Bilíngue, em cartaz de terça (10) a quinta-feira (12), com sessões às 20h no Teatro do CHC Santa Casa (avenida Independência, 75). A partir do texto de Vinicius Piedade, a tragicomédia reflete profundamente sobre a alma humana, o envelhecimento, a menopausa, a descartabilidade contemporânea e a sede de viver, usando o humor como ferramenta. Em 2019 a atriz foi indicada ao Prêmio Açorianos de melhor atriz por essa montagem. Ingressos, a partir de R$ 20,00, no site do Porto Verão Alegre.

As referências foram buscadas a partir da observação da vida cotidiana de homens e mulheres que vivem situações parecidas com a de Marjori, uma secretária bilíngue que depois de 30 anos de trabalho em uma empresa percebe que será demitida quando solicitam que ela treine uma mulher mais jovem para exercer exatamente as suas funções. Ao revelar sua intimidade através de seu diário, a personagem reflete sobre sua existência e convida o público a fazer o mesmo.