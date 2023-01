Os Latinoamericanos toca Belchior na celebração dos 25 anos do Ocidente Acústico

Especializada em reler o repertório do compositor cearense Belchior, a banda porto-alegrense Os Latinoamericanos volta ao projeto Ocidente Acústico dentro das comemorações dos 25 anos do projeto. O show acontece nesta quinta-feira (12), às 21h30min, no Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960). Ingressos (R$ 40,00) no Sympla.

Os Latinoamericanos estão na estrada desde 2016 e trazem elementos de rock, reggae, jazz e outros estilos para revisitar algumas das canções mais conhecidas de Belchior como A palo seco, Alucinação e Velha roupa colorida. A banda também visita músicas menos famosas do compositor, como Meu cordial brasileiro e Voz da América. Nesta fase, também tem espaço no roteiro um tema autoral da banda, Deixa estar. A banda apresenta pela primeira vez a nova formação, com Lico Silveira (voz), Marcelo Celoca (guitarra), Vini Cordeiro (baixo), Tiago Souza (guitarra) e Rodrigo Massia (bateria).