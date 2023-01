Espetáculo que discute a fragilidade masculina é atração no Porto Verão Alegre

Nesta terça (10) e quarta-feira (11), o bailarino e coreógrafo Eduardo Severino retorna aos palcos com o espetáculo Macho Homem Frágil, dentro da programação do Porto Verão Alegre. Em cena, um homem entrega suas fragilidades, seus desejos ferozes, seu homem feminino, desenhado pela criação de Severino e Eva Schul. As apresentações ocorrem às 20h, na Casa de Espetáculos (rua Visconde do Rio Branco, 69). Os ingressos custam R$ 20,00 e R$ 40,00 e já podem ser adquiridos pelo site https://portoveraoalegre.com.br.