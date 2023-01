Inscrições abertas para a Oficina Arte de Escrever e Declamar Poesia com Alcy Cheuiche e Laura Benites

Para quem deseja desenvolver a arte de escrever e declamar poesia a nova edição da Oficina Arte de Escrever e Declamar Poesia com o escritor Alcy Cheuiche e a psicanalista e poeta Laura Benites está com inscrições abertas. Com início no dia 10 de janeiro, as aulas ocorrem às terças-feiras, das 19h às 21h, via zoom. É possível participar a qualquer tempo, visto que a oficina é trabalhada por módulos.

Alcy e Laura explicam que a poesia, como o conto, o romance e o teatro, tem suas técnicas essenciais. Mas não basta escrever um poema, é preciso saber declamá-lo, como quem canta uma canção. “Nós montamos esta oficina para fomentar poesia e declamação. Os alunos, inspirados nos temas trabalhados em aula, apresentam suas produções no encontro seguinte, onde podem aprimorar a técnica de declamação", observam.