Fundação Iberê promove oficina para crianças em diálogo com a exposição Trama: Arte Têxtil no RS

No próximo sábado (14), das 15h às 17h, a Fundação Iberê (avenida Padre Cacique, 2.000) promove uma oficina que traz a história da arte têxtil para o universo infantil. Após visita mediada à exposição Trama: Arte Têxtil no Rio Grande do Sul, as crianças participam desbravando o universo das linhas, barbantes e jornais na produção de uma experimentação em tapeçaria e cestaria.

São oferecidas doze vagas para o público entre 7 e 10 anos, e as inscrições gratuitas podem ser feitas pelo link

No sábado seguinte, dia 21, das 15h às 16h30, o encontro na Fundação será para o público adulto com a curadora de Trama, Carolina Grippa, que abordará a história da arte têxtil no Rio Grande do Sul e a produção dos artistas presentes na exposição.