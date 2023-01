Felino mais amado das telonas está de volta em 'Gato de Botas 2: O Último Pedido'

O gato mais amado do cinema acaba de retornar para as telonas de todo o Brasil. Gato de Botas 2: O Último Pedido chega aos cinemas neste final de semana com uma fantástica história sobre amizade, amor e aventura, 10 anos após o lançamento do primeiro longa Gato de Botas.

Nesta nova aventura, dirigida por Joel Crawford, o ousado fora-da-lei descobre que sua paixão pelo perigo e seu descuido com a própria segurança agora cobram o seu preço. Embora tenha perdido a conta ao longo do caminho, o Gato de Botas detonou oito de suas nove vidas. Para recuperá-las, o Gato de Botas (Alexandre Moreno) embarca em uma jornada épica na Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos e restaurar suas vidas perdidas. Mas, com apenas uma vida sobrando, ele terá que se humilhar e pedir ajuda à sua impiedosa ex-parceira: a sedutora gata Kitty Pata Mansa (Miriam Ficher).

Nesta arriscada aventura, Gato de Botas e Kitty vão contar com a ajuda - contra seus mais aguçados instintos – do ratazanas vira-lata, tagarela e incansavelmente otimista, Perrito (Marcos Veras). Juntos, nosso trio de heróis terá que andar um passo à frente de Cachinhos Dourados (Giovanna Ewbank) e uma surpreendente versão dos Três Ursos, com um Bebê Urso (Sérgio Malheiros) divertido, de um Pequeno João Trombeta (Bernardo Legrand) nem tão pequeno assim, e do aterrorizante caçador de recompensas, Lobo Mau (Sérgio Moreno).