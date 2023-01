Pelé fala sobre crença e esperança em documentário de 1970

O Rei do Futebol, Pelé, é merecedor de todas as homenagens. Falecido no último dia 29 de dezembro, o craque é relembrado pelo Curta!On - Clube de Documentários, que disponibiliza para degustação gratuita o curta-metragem Superstição e Futebol. Filmado em 1970 pelo diretor Sylvio Lanna, com produção e montagem do Andrea Tonacci, o filme conta com uma entrevista com o próprio Pelé sobre crença e esperança.