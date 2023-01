Gravura Galeria de Arte oferece oficinas de curta duração nos meses de verão

Além de suas conhecidas exposições, a Gravura Galeria de Arte (rua Coronel Corte Real, 647) oferece ao público a oportunidade de se aproximar do mundo das artes através de aulas e oficinas. Nesse verão, a galeria está promovendo uma série de cursos de curta duração que abrangem todas as idades e níveis de conhecimento. Com professores especializados em cada uma das áreas, serão ministradas desde atividades de férias para crianças até aulas para adultos que querem aprender ou aperfeiçoar diferentes técnicas artísticas.

Oficina de Miniaturas para crianças e adolescentes

A partir de 09 de janeiro, a Gravura Galeria de Arte traz uma alternativa super divertida e diferente para as crianças e adolescentes aproveitarem as férias desenvolvendo a criatividade. Uma oficina de miniaturas ministrada pela professora Kelly Martinez nas dependências da galeria.

A técnica consiste na criação de objetos tridimensionais em miniatura utilizando massinha, biscuit e diferentes recursos. Durante a oficina, as crianças poderão confeccionar comidinhas, plantinhas, relicários, objetos vintage, entre outros.

Serão cinco encontros nos dias 09, 10, 11, 12 e 13 de janeiro, de segunda a sexta, das 14h às 16h. As crianças poderão aproveitar a tarde exercitando suas habilidades artísticas em um espaço agradável, climatizado, junto ao jardim. O ambiente pode ser visitado pelos interessados antes do início das aulas. A atividade é voltada para crianças e adolescentes de 6 anos a 15 anos de idade. O valor é de R$ 500,00 para as cinco aulas, ou R$120,00 por aula.

Oficina de oxidação/ferrugem para artistas

Durante os quatro encontros desse curso, voltado para artistas experientes, o professor Rodrigo Corrêa irá ensinar técnicas de pintura e oxidação em zinabre, mostrando como o processo acontece em diferentes tipos de metais, como Prata, Ouro e Cobre. Os horários das aulas serão agendados conforme demanda às terças e quintas nos períodos da manhã e da tarde. O valor é de R$ 550,00 por quatro encontros, ou R$ 150,00 por encontro.

Oficinas de nível fácil

Também ministradas pelo professor Rodrigo Corrêa, as oficinas de nível fácil são indicadas para pessoas que querem começar a desenvolver ou aprimorar suas habilidades artísticas.

São três opções de oficinas de nível fácil: Pintura Fantasma, Construção abstrata e Mixed Media Print. O workshop de Pintura fantasma ensina de forma fácil e prática a técnica através de pintura encoberta por transparências em diferentes camadas, já a Construção abstrata aborda o geometrismo com diversos materiais. Mixed media print é a técnica de transferência de imagem para a tela com intervenção em pintura e caneta acrílica. Os horários das aulas serão agendados conforme demanda às terças e quintas nos períodos da manhã e da tarde. O valor é de R$ 150,00 por encontro.

Oficina de Técnica Gustav Klimt

Na Oficina de Técnica Gustav Klimt os alunos poderão aprender o método do grande pintor simbolista austríaco conhecido pela utilização de ornamentos, relevos e iconografias em suas obras. O professor Rodrigo Corrêa ensinará, ao longo de quatro encontros, todos os meandros, altos e baixos relevos e efeitos únicos desta técnica. O valor é de R$ 550,00 por quatro encontros ou R$150,00 por encontro.

Oficina de Aquarela

A professora Stella Copstein Courtes ministrará as oficinas de aquarela para adultos que atendem tanto quem está começando no mundo da arte quanto quem já trabalha no meio e quer aprimorar seus conhecimentos. Serão quatro encontros às quartas-feiras das 14h às 17h. O valor é de R$ 550,00 por quatro encontros ou R$150,00 por encontro.