Diversidade de gêneros e atrações nacionais marcam edição 2023 do Porto Verão Alegre

De volta aos palcos da Capital após ter migrado para o formato virtual durante o período de isolamento social imposto pela pandemia, o Porto Verão Alegre chega à sua 24ª edição com número recorde de novas atrações. Ao todo, 75 trabalhos participam pela primeira vez do evento, que em 2023 conta com um total de 124 espetáculos de teatro adulto e infantil, dança e apresentações que combinam cinema, música, artes visuais e performance. Destes, cinco fazem sua estreia dentro do festival multicultural.

Inicialmente pensado para contemplar peças teatrais com enfoque voltado para a comédia, o Porto Verão Alegre se tornou, ao longo do tempo, multicultural. A programação que inicia nesta terça-feira e segue até 12 de fevereiro, em 15 espaços da Capital, chega com uma diversidade de atrações nacionais e um espetáculo internacional. A representatividade também está na ampliação dos gêneros: além de espetáculos de comédia, também haverá os baseados no drama, na mágica, na música e no público infantil. Para facilitar a busca do público, a produção resolveu classificar as categorias (Abracadabra, Clássicos PVA, Cult, Experiências, Fora da Curva, Música, Som e Movimento e Oficinas) e identificar cada uma com cores diferentes no site de vendas do evento.

"Com certeza, o grande diferencial deste ano é que o festival irá contar com muitas manifestações artísticas", ressalta o ator, diretor e produtor cultural Rogério Beretta. "O reencontro presencial das pessoas com a cultura, após quase três anos, também é um destaque desta edição", emenda. Responsável pela organização do evento, ao lado do ator Zé Victor Castiel, Beretta avalia que o número recorde de trabalhos que estão participando pela primeira vez do festival também está vinculado ao legado da pandemia. "Acredito que houve um represamento de criações neste período, que culminou na demanda atual. Esperamos que este cenário se repita nas próximas edições - e que, inclusive, aumente."

Ao destacar que a curadoria do festival procura "englobar o máximo de espetáculos possíveis", Beretta observa que a diversidade de gênero e de escolas foi a forma encontrada de atender a todos os perfis de público. Ele também ressalta a busca por atrações de fora: "Este ano, são mais de 20 espetáculos de outros estados brasileiros e um vindo da Itália (Tranquilli!, espetáculo de clown assinado por André Casaca, com sessões em 17 e 18 de janeiro)."

A programação da primeira semana já dá o tom da mudança, quando acontece a primeira sessão do Cine Soar, atração em formato de exibição experiencial sonora de cinema, que abre o festival às 20h desta terça-feira no Centro de Eventos do Instituto Ling (Rua João Caetano, 440). Também na noite de terça-feira, às 20h30min - com nova sessão na quarta-feira, no mesmo horário - acontece a apresentação do espetáculo de multimídia Mujeres de Água, no Teatro Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mário Quintana (Rua dos Andradas, 736).

Dirigido por Silvia Carnarin, o trabalho tem a dança flamenca como linguagem comum em hibridismo com outras artes, como o teatro e a música, tudo embalado por uma trilha sonora inédita que transita entre o cantar Yorubá, o cancioneiro nordestino, o folclore latino americano e o flamenco. O espetáculo também leva a linguagem do cinema para a cena, através de um cenário dinâmico e fluído como a água com cenas captadas no interior gaúcho.

Na Real Não Presta, por sua vez, é uma comédia com direção coletiva, cujo elenco (Gio Lisboa, Rafinha Menegazzo e Pedro Espinosa) apresenta um show no "estilo Pretinho Básico", enquanto interage com o público. O trabalho do trio terá estreia dentro do festival às 21h desta quarta-feira, no Teatro da Amrigs (avenida Ipiranga, 5.311 ). Ainda nos dois primeiros dias do evento, o público poderá conferir outras comédias, como Aos 60 (foto acima, com direção e atuação de Angela Dippe), que terá sessões às 20h de terça e quarta-feira no Teatro Bruno Kiefer, no 6º andar da CCMQ, e Diário Secreto de uma Secretária Bilíngue (dirigido por Vinicius Piedade e Deborah Finocchiaro, que está em cena sozinha), que acontece de terça a quinta-feira, sempre às 20h, no teatro do CHC Santa Casa (avenida Independência, 75).

Ainda nesta semana, o evento conta com mais de uma dezena de trabalhos, envolvendo dança - como Macho Homem Frágil (executado por Eduardo Severino, dirigido por Eva Schul), com sessões às 20h de terça e quarta-feira na Casa de Espetáculos (Rua Visconde do Rio Branco, 691) -, musica - Beatles em Concerto, na quarta, quinta, sexta e sábado, sempre às 20h no Instituto Ling - e drama (O Anexo Secreto - Adaptação do Diário de Anne Frank, de sexta-feira a domingo, sempre às 20h no teatro do CHC Santa Casa), entre outros.