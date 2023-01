‘Pluft, O Fantasminha’ estreia na TV Globo com três episódios aos domingos

As tardes de domingo da TV Globo prometem emoção e muita fantasia com Pluft, O Fantasminha, série em três episódios derivada do filme de mesmo nome, que vai ao ar a partir do dia 8 de janeiro, após a Temperatura Máxima. Inspirada no clássico infantil de Maria Clara Machado, a produção é o primeiro infantil brasileiro de live-action em 3D, e trata de temas como o medo de quem é diferente e como o afeto pode superar barreiras e aproximar pessoas.