Neste sábado (7), a TV Cultura exibe o concerto de Ano Novo da Filarmônica de Viena 2023. A apresentação mais famosa de música clássica aconteceu no Golden Hall do Musikverein, em Viena, e vai ao ar às 22h30min.

No repertório, diversas composições serão ouvidas pela primeira vez no concerto de Ano Novo, incluindo as aberturas do primeiro e segundo ato Who’ll Join the Dance?, de Eduard Strauss, e Overture to Isabella de Franz von Suppè, além de outras como On a Cozy Night, de Carl Michael Ziehrer, e Up and Away, de Eduard Strauss. A apresentação também conta com a participação de solistas do Balé Estatal de Viena.

Sob a batuta do maestro Franz Welser-Möst, que rege pela terceira vez a filarmônica, o intuito do concerto é enviar uma saudação de Ano Novo repleto de esperança, amor e paz a todo o mundo.