David Guetta se apresenta neste sábado em Capão da Canoa

Ícone mundial da música eletrônica, David Guetta é a atração deste sábado (07), a partir das 21h, no Marina Park (rodovia Estr. do Mar, 1.000 - Capão da Canoa). No line up do evento também se apresentam Papatinho, Illusionize, Watermat, Jetlag, Chemical Surf, Claudio DKiver, John Failly e Guz Zanotto.

Os ingressos, a partir de R$ 150,00, seguem à venda pelo site Blueticket. O acesso do público está dividido em quatro áreas: Arena, Lounge Open Bar, Vip Play Hard e Frontstage Titanium.

Poucos artistas têm influência e resistência para redesenhar as fronteiras entre os gêneros e remodelar a dinâmica da indústria como David Guetta. Em mais de 20 anos de carreira, o DJ francês fez a dance music alcançar o mainstream, fundiu a música urbana, eletrônica e pop em novos gêneros populares e produziu alguns dos maiores sucessos das últimas décadas, como Titanium, Memories, Hey Mama, Say My Name e Sexy Bitch.