Ingressos para o 11º Festival Internacional Sesc de Música devem ser retirados com antecedência

Mais de 60 atrações gratuitas estão sendo preparadas para a comunidade em Pelotas durante o 11º Festival Internacional Sesc de Música, que acontecerá de 16 a 27 de janeiro. Os espetáculos acontecerão no Theatro Guarany (Rua Lobo da Costa, 849) e no Teatro Sicredi (Avenida Dom Joaquim, 1087), com retirada antecipada de ingressos.

As entradas devem ser adquiridas na Rua Lobo da Costa, 849, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30min às 18h30min. O limite é de um par de ingressos por pessoa, e o cronograma de retirada segue datas alternadas: nos dias 10, 11, 12 e 13 podem ser retirados ingressos para as apresentações de 16, 17, 18 e 19; nos dias 14, 17, 18 e 19 de janeiro são entregues para os dias 19, 22 e 23; e em 20, 21, 23 e 24 são distribuídos ingressos para os dias 24, 25 e 26.

www.sesc-rs.com.br/festival Mais informações sobre a retirada de ingressos podem ser obtidas em. Quem não conseguir buscar com antecedência, pode tentar uma hora antes de cada concerto na entrada dos teatros. Sugere-se a doação de 1kg de alimento não perecível por pessoa.

Com músicos de diversas nacionalidades, a Orquestra Mundana Refugi é um dos destaques da programação. Eles se apresentam no dia 17, às 20h30min, no Theatro Guarany. A Ópera Cavalleria Rusticana, a Orquestra de Câmara Theatro São Pedro, acompanhada de Vitor Ramil, assim como a Sphaera Mundi Orquestra também prometem encantar o público no Festival, que é um dos maiores eventos de música de concerto da América Latina.

Afora os concertos, o projeto proporcionará cursos de violino, viola, violoncelo, contrabaixo, harpa, flauta, oboé (corne-inglês), clarinete, fagote, trompa, trompete, trombone tenor, trombone baixo, tuba, saxofone, eufônio, percussão, canto lírico, piano, composição e choro (violão, sopros, acordeom, bandolim, percussão e cavaquinho) para cerca de 350 alunos. Os músicos e aspirantes terão contato com 50 professores do Brasil, Estados Unidos, Chile, China, Itália, Portugal, Rússia, Bielorússia, Japão, Argentina e Bulgária.

Programação completa do 11º Festival Internacional Sesc de Música em Pelotas (RS):

16/01 (Segunda-feira)

18h – Cortejo Musical (Largo do Mercado Público)

20h30 – Alejandro Brittes e Orquestra Barroca (Theatro Guarany)

17/01 (Terça-feira)

9h30 – Grupo de Cordas do Festival | Festival na Comunidade (Hospital Santa Casa de Misericórdia) ***

15h – Grupo de Cordas do Festival | Festival na Comunidade (Hospital Beneficência Portuguesa) ***

18h30 – Banda União Democrata | Festival na Comunidade (Casa da Música – Largo de Portugal)

19h – Recital de Canto lírico, Madeiras e Piano | Flávio Leite (BRA), André Carrara (BRA), Marcelo Barboza (BRA), Ovanir Buosi (BRA), Paulo Bergmann (BRA), Diego Grendene (BRA) (Bibliotheca Pública Pelotense)

20h – Grupo de Cordas Sesc Minas Gerais | Festival na Comunidade (Paróquia Santa Terezinha)

20h30 – Orquestra Mundana Refugi (Theatro Guarany)

18/01 (Quarta-feira)

13h – Recital de Alunos (Conservatório de Música da UFPel)

13h – Grupo de Cordas do Festival | Festival na Comunidade (Campus da Saúde UCPel) ***

18h – Grupo de Cordas Sesc Sergipe | Festival na Comunidade (Catedral do Redentor)

19h – Recital de Violino e Piano | Yang LIU (CHI) e Olivia Tsai (CHI) (Bibliotheca Pública Pelotense)

19h – Quinteto de cordas Negrinho Martins | Festival na Comunidade (Associação Otroporto)

20h30 – Sphaera Mundi Orquestra (Theatro Guarany)

19/01 (Quinta-feira)

13h – Recital de Alunos (Conservatório de Música da UFPel)

14h – Grupo de Cordas do Festival | Festival na Comunidade (Hospital São Francisco de Paula) ***

17h – Banda União Democrata | Festival na Comunidade (Shopping Pelotas)

19h – Recital de Choro | Homenagem a Avendano Júnior | Mathias Behrends Pinto (BRA), Lucian Krolow (BRA), Matheus Kleber (BRA), Elias Barboza (BRA), Guilherme Sanches (BRA), Alexandre Susin (BRA), Fernando Deddos (BRA), Albert Khattar (BRA) e Marcelo Barboza (BRA) (Bibliotheca Pública Pelotense)

20h30 – Ópera Cavalleria Rusticana - CORS (Theatro Guarany)

20/01 (Sexta-feira)

13h – Recital de Alunos (Conservatório de Música da UFPel)

14h – Grupo de Cordas do Festival | Festival na Comunidade (Hospital Escola UFPel) ***

19h – Recital de Cordas, Harpa e Piano | Emmanuele Baldini (BRA), Freddy Varela (ARG), Horácio Schaefer (BRA), Fábio Presgrave (BRA), Ana Valéria Poles (BRA), Liuba Klevtsova (RUS), Eder Kinappe (BRA), Max Uriarte (BRA) e André Carrara (BRA) (Bibliotheca Pública Pelotense)

19h30 – Grupo de Canto do Festival | Festival na Comunidade (Catedral Metropolitana São Francisco de Paula)

20h – Orquestra Municipal e do Areal | Festival na Comunidade (Paróquia São José)

20h – Banda Sinfônica Acadêmica | Regente Mônica Giardini (BRA) (Praia do Laranjal – Palco do Festival)

21/01 (Sábado)

13h – Recital de Alunos (Conservatório de Música da UFPel)

19h – Recital de Madeiras, Metais e Piano | Maurício Freire (BRA), Giorgio Mandolesi (ITA), Ovanir Buosi (BRA), Paulo Bergmann (BRA), Tiago Linck (BRA), Marcos Motta (BRA), Alma Liebrecht (EUA), José Milton Vieira (BRA) e Adib Corrêa Vera (BRA) (Bibliotheca Pública Pelotense)

20h – Orquestra de Câmara Theatro São Pedro e Vitor Ramil (Praia do Laranjal – Palco do Festival)

20h30 – Gafieira do Festival | Festival na Comunidade (Nave)

22/01 (Domingo)

15h – Recital Classe de Piano (Bibliotheca Pública Pelotense)

18h – Banda União Democrata (Casa da Praia Sesc Laranjal)

20h30 – Orquestra Sinfônica Acadêmica | Regente Robert G. Hasty (EUA) (Theatro Guarany)

21h – Autocine Brazilian Blend | Festival na Comunidade (Food Hall Quartier)

23/01 (Segunda-feira)

13h – Recital de Alunos (Conservatório de Música da UFPel)

18h – Quinteto de Cordas Negrinho Martins | Festival na Comunidade (CEU DUNAS)

19h – Orquestra de Câmara Sesc Roraima | Festival na Comunidade (Igreja Sagrado Coração de Jesus – Porto)

19h – Recital de Madeiras, Metais e Percussão | Philip Nodel (RUS), Douglas Gutjahr (BRA), Pedro Sá (BRA), Tiago Linck (BRA), Marcos Motta (BRA), Alma Liebrecht (EUA), José Milton Vieira (BRA), Adib Corrêa Vera (BRA), Fernando Deddos (BRA) e Albert Khattar (BRA) (Bibliotheca Pública Pelotense)

20h30 – Gala Lírica | Núcleo de Alunos do Festival (Theatro Guarany)

24/01 (Terça-feira)

13h – Recital de Alunos (Conservatório de Música da UFPel)

15h – Grupo de Choro do Festival |Festival na Comunidade (Rodoviária de Pelotas)

19h – Sexteto Gaúcho | Festival na Comunidade (Parque UNA) **

19h – Recital de Canto lírico, Cordas, Madeiras, Harpa e Piano | Stanimir Todorov (BUL), André Carrara (BRA), Paulo Bergmann (BRA), Maurício Freire (BRA), Eiko Senda (JAP), Max Uriarte (BRA), Liuba Klevtsova (RUS), Horácio Schaefer (BRA), Ana Valéria Poles (BRA) e Joana Cipriano (POR) (Bibliotheca Pública Pelotense)

20h30min – Orquestra Jovem Sesc Brasil | Núcleo Sopros e Percussão (Theatro Guarany)

25/01 (Quarta-feira)

10h – Grupo de Metais do Festival | Festival na Comunidade (Unidade Cuidativa de Pelotas)

13h – Recital de Alunos (Conservatório de Música da UFPel)

15h – Grupo de Canto do Festival | Festival na Comunidade (Asilo de Mendigos de Pelotas) ***

19h – Recital de Madeiras e Metais | Carlos Gontijo (BRA), Maurício Freire (BRA), Viktória Tatour (BIE), Diego Grendene (BRA), Giorgio Mandolesi (ITA), Philip Nodel (RUS), Ovanir Buosi (BRA), Alma Liebrecht (EUA) e Matias Piñeira (CHI) (Bibliotheca Pública Pelotense)

20h – Grupo de Cordas Sesc Minas Gerais | Festival na Comunidade (Comunidade Católica São Miguel – Monte Bonito)

20h30min – Avendano Júnior: A tradição do choro em Pelotas (Theatro Guarany)

26/01 (Quinta-feira)

13h – Recital de Alunos (Conservatório de Música da UFPel)

15h – Grupo de Saxofone do Festival | Festival na Comunidade (Hospital Espírita) ***

19h – Recital de Cordas | Emmanuele Baldini (ITA), Freddy Varela (ARG), Horácio Schaefer (BRA), Joana Cipriano (POR) e Stanimir Todorov (BUL) (Bibliotheca Pública Pelotense)

19h – Orquestra de Choro do Festival | Festival na Comunidade (Teatro Sicredi)

20h – Grupo de Cordas Sesc Sergipe | Festival na Comunidade (Paróquia Amor Divino – Colônia. Sto. Antônio)

20h30min – Banda Sinfônica Acadêmica | Regente Mônica Giardini (BRA) (Theatro Guarany)

27/01 (Sexta-feira)

13h – Recital de Alunos (Conservatório de Música da UFPel)

15h – Grupo de Canto do Festival (Conservatório de Música da UFPel)

17h – Orquestra de Choro do Festival (Bibliotheca Pública Pelotense)

20h30min – Orquestra Acadêmica | Regente Evandro Matté (BRA) (Largo Mercado Público)

**Apresentação será suspensa em caso de instabilidade climática.

***Espetáculo para público fechado.