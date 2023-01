Galeria Ecarta recebe a vulnerabilidade que vira arte em exposição (R)existe!

A Galeria Ecarta (avenida João Pessoa, 943) recebe a partir deste sábado a exposição (R)existe! A mostra apresenta pinturas, mosaicos, artesanato em recicláveis, fotos, vídeos e desenhos contando a história da atuação do Projeto Ocupação Cultural (POC), propondo uma reflexão sobre arte, realidade social e resistência. A exposição fica aberta ao público de terça-feira a domingo, das 10h às 18h, até o dia 5 de fevereiro, com entrada franca.

O coletivo apresenta o resultado de oficinas realizadas com moradores do Assentamento 20 de Novembro, Ocupação Ksa Rosa, coletivo Peregrinos Sem Fronteiras e População em Situação de Rua - artistas do improvável. As oficinas foram realizadas em três encontros, em dezembro do ano passado, reunindo pessoas em vulnerabilidade social, artistas e educadores, desenvolvendo trabalhos de arte com recicláveis, pintura e mosaico de forma gratuita. As produções foram realizadas na Ksa Rosa com orientação da oficineira Maristoni Moura, coordenadora da ocupação em Porto Alegre. "São encontros construídos em ocupações ou em parceria com comunidades vulnerabilizadas, promovendo acesso à cultura e à produção cultural, potencializando a existência dessas comunidades e causas no simbólico e no concreto", detalha o curador Fernando Knup.

Como é um prédio ocupado? Como é a vida de quem mora na rua? Quem são essas pessoas? É possível desenvolver trabalho cultural nesses contextos? E a arte, o que tem com isso? Estas são algumas das questões que estão integradas nesta proposta expositiva.

"A exposição é fruto de uma rede de solidariedade que se fortalece com cultura, virando força para somar nas lutas", pontua o curador e integrante do POC, João Kowacs. "Estamos em um espaço de galeria, convidando a comunidade a conhecer mais sobre ocupações e territórios em disputa, lares de pessoas vulnerabilizadas pela lógica social que exclui, onde resiste a potência de vida e do vivenciar da arte", completa.

"Os tempos presentes são urgentes na sua necessidade por cultura, alegria e resistência para que, juntos, somemos forças na construção de uma sociedade plural, justa e criativa", convocam os membros do coletivo Projeto Ocupação Cultural, atuante há 11 anos como uma frente da cultura junto à populações vulnerabilizadas.

"Essa exposição nasceu da proposta dos curadores para a Fundação Ecarta conhecer e abrir as portas da sua galeria para as ocupações culturais, cujo trabalho é essencialmente de fazer a resistência por meio da arte-educação. Quiçá possamos, na programação anual da Ecarta, sempre garantir espaço para que a realidade de outros movimentos sociais também possam se expressar através da arte", destaca o coordenador da Galeria Ecarta, André Venzon. Ele ressalta ainda a necessidade das galerias abrirem seus espaços para o debate da arte conectada à questões sociais e aos desafios contemporâneos.

A abertura da (R)existe! terá a realização de cortejo, a partir de convite aos frequentadores da feira ecológica da rua José Bonifácio, próximo à Fundação Ecarta. "Será uma manhã com quitutes feitos pelo compositor e cozinheiro Cosme Rodrigues, marcando o início dessa exposição que combina arte, encontro e vida", adianta João Kowacs. Logo após, Fernando Knup ministrará uma oficina de serigrafia em que será estampada a arte do cartaz do Projeto Ocupação Cultural. A comunidade pode levar suas camisetas, bolsas ou outras superfícies para a impressão artesanal no local.

No dia 11 de janeiro, às 19h, ocorre o diálogo Arte e comunidades vulnerabilizadas - A arte da resistência, tendo como convidados a coordenadora do Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) e integrante do Instituto Themis, Ceniriani Vargas da Silva; a historiadora e coordenadora da Ocupação Ksa Rosa, Maristoni Moura; o professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Ufrgs, José Carlos Lemis; e o psicólogo, Educador Social e integrante POC, Leonardo Oliveira.

O coletivo Projeto Ocupação Cultural iniciou a atuação em São Paulo e tem continuidade em Porto Alegre. O POC desenvolveu trabalhos com inúmeras pessoas e instituições de moradores dos edifícios ocupados. Entre os parceiros estão o Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona, a Frente de Luta por Moradia, o Movimento Nacional de Luta por Moradia, a Galeria Choque Cultural e inúmeros artistas e coletivos brasileiros e estrangeiros. "Atuamos para que a cultura e a educação conduzam novos caminhos de encontro e fortalecimento, criando espaços coletivos potentes e cultivando a possibilidade de um mundo mais artistado, na rua, nas salas, museus e nos corpos", completam os ativistas.