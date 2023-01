Geda Cia. de Dança participa do Janeiro de Grandes Espetáculos, em Pernambuco

Um dos maiores festivais do Brasil, o Festival Internacional de Artes Cênicas e Música de Pernambuco - Janeiro de Grandes Espetáculos, que irá se realizar de 10 a 29 de janeiro próximo, em Recife-PE, vai contar com uma representação gaúcha de peso. A Geda Cia de Dança, dirigida pela coreógrafa Maria Waleska van Helden, participa, como convidada, com dois espetáculos. No dia 18 de janeiro, às 20h, no Teatro Santa Isabel, na capital pernambucana, ela dirige a montagem Às Vezes eu Kahlo, inspirada na vida e na obra da pintora mexicana Frida Kahlo e tendo como protagonista a bailarina-intérprete Graziela Silveira.

No dia 20 de janeiro, às 19h, no Teatro do Parque, é a vez de Andaime - (Des) construção de amor, performance inédita com Graziela Silveira e com o bailarino pernambucano Robson Duarte. Em uma estrutura modular, os dois bailarinos-intérpretes evoluem em ações dramatúrgicas revelando as etapas da construção do fim de um relacionamento.

Em 2023, a Geda, uma das companhias de dança contemporânea mais longevas e atuantes do Rio Grande do Sul, comemora 40 anos de ininterrupta atividade artística. Ao longo destas quatro décadas, contribuiu para a formação de várias gerações de bailarinos e realizou trocas significativas com outros diretores, tendo seu talento reconhecido em diversas capitais no Brasil e no Exterior.