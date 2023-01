Ballet Vera Bublitz promove cursos de verão

Mais tradicional escola de dança do Estado, o Ballet Vera Bublitz abre as portas no início do ano para seus cursos de verão. Serão duas atividades: o Summer BVB 2023 (na sede da Corte Real, 227) e o Curso de Aperfeiçoamento BVB (na Lucas de Oliveira, 158). É a oportunidade para bailarinos do Estado e de fora aprimorarem seus passos e técnicas com professores nacionais e internacionais. As aulas ocorrem entre 9 e 28 de janeiro.

É possível optar por modalidades individuais ou cursos completos. Durante as atividades, os bailarinos terão aulas de ballet clássico, contemporâneo, Progressing Ballet Technique (PBT), flexibilidade, força e condicionamento físico, além de atividades voltadas para professores, aulas de jazz, pilates, alongamento e baby class. Informações e inscrições pelos telefones (51) 3307-4564, (51) 9874-1252, (51) 98590-0618 (todos para o Summer BVB 2023) e (51) 99333-3310 (Curso de Aperfeiçoamento BVB).

"Preparamos nossos bailarinos para a excelência. A cada ano renovamos essa formação e abrimos a oportunidade para estudantes de dança de todo Estado também se aprimorarem. Neste ano, reunimos alguns dos melhores professores do Brasil e do exterior para compartilharem seus ensinamentos e técnicas, mas, acima de tudo, para motivar os talentos para a dança", ressalta a fundadora e diretora Vera Bublitz.

Um dos destaques entre os professores é o bailarino cubano Luís Gonzalez, que ministrará aulas de ballet clássico. Na dança desde os 9 anos de idade, Gonzales iniciou os estudos na Escola Nacional de Ballet de Havana e depois seguiu para a Companhia de Ballet Clássico de Camagüey. Por sua vez, a bailarina Marta Bayona, que integra o corpo de baile do Ballet Nacional del Sodre, no Uruguai, vem ao Estado especialmente para ministrar aulas de ballet clássico.

Também estará em Porto Alegre uma das coreógrafas mais premiadas da atualidade: a professora e bailarina Carol Segurado, que vai ministrar aulas de ballet contemporâneo. Formada em ballet clássico e contemporâneo, é responsável pelas coreografias do Balé Jovem do Centro Cultural Gustav Ritter e do Balé do Teatro Escola Basileu França, ambos em Goiânia.

O argentino Facundo Agustin é outro destaque internacional no time de professores. Ele, que recentemente dividiu o palco do Teatro do Sesi com o Ballet Vera Bublitz na montagem comemorativa de Don Quixote, vai dar aulas de ballet contemporâneo.