Jeremy Renner, da Marvel, sofre acidente na neve e está em estado crítico

O ator Jeremy Renner, que interpreta o Gavião Arqueiro no universo cinematográfico da Marvel, sofreu um acidente na neve nos Estados Unidos e se encontra em estado "crítico, mas estável".

A informação foi divulgada pelo site Deadline, que entrou em contato com um representante do ator.

O acidente aconteceu na manhã deste domingo (1º) em Reno, uma cidade no estado de Nevada conhecida pelas montanhas com neve. O representante não especificou o que aconteceu, dizendo apenas que Jeremy Renner sofreu um "acidente relacionado ao clima enquanto limpava neve".

Ele precisou ser levado ao hospital de helicóptero, e agora está "recebendo excelentes cuidados" ao lado de sua família, segundo a publicação.

Ao site The Hollywood Reporter, uma representante da polícia local deu detalhes sobre o resgate: "Ao chegarem no local, os agentes colaboraram com os bombeiros e os paramédicos para providenciar o transporte médico do Sr. Jeremy Renner num helicóptero até um hospital na região. O Sr. Renner foi a única parte envolvida".

A polícia está investigando as circunstâncias do acidente. Jeremy Renner tem uma mansão nas montanhas de Reno -na virada do ano, a região passou por uma nevasca que deixou 35 mil casas sem energia elétrica. Nos Estados Unidos, a frente fria das últimas semanas deixou mais de 60 mortos.

Renner é conhecido pelo papel de Clint Barton, o super-herói Gavião Arqueiro, em vários filmes da Marvel e em uma minissérie que protagonizou recentemente, da Disney+. Ele foi indicado duas vezes ao Oscar pelos filmes "Guerra ao Terror", como Melhor Ator em 2010, e "Atração Perigosa", como Melhor Ator Coadjuvante em 2011.

PERIGOS DA NEVE

Recentemente, Renner publicou nas redes sociais um artigo sobre as graves condições climáticas na área do lago Tahoe, limítrofe entre Califórnia e Nevada e é um destino de esqui mundialmente famoso.

Em 13 de dezembro, Renner tuitou a foto de um carro enterrado pela neve: "A nevasca no lago Tahoe não é brincadeira".