Série do premiado cineasta Ken Burns mergulha nas origens do jazz

A série Jazz, dividida em 12 episódios, explora o surgimento, a evolução e a genialidade do ritmo referenciado em seu próprio título. Trata-se de uma produção da TV americana PBS e foi dirigida pelo cineasta americano Ken Burns, duas vezes indicado ao Oscar e 15 vezes ao Emmy (duas delas justamente por Jazz), prêmio que venceu por cinco vezes. A produção é uma exclusividade do Curta! no Brasil e também está disponível em streaming através do Curta!On – Clube de Documentários.

A exibição do primeiro episódio será nesta segunda-feira (2), às 22h50min. Horários alternativos de exibição serão em 07 de janeiro, terça-feira, às 2h; 09 de janeiro, quinta-feira, às 2h05min e às 16h; e em 10 de janeiro, terça-feira, às 10h.

Sob o contexto social dos Estados Unidos do fim do século XIX e início do XX — e diversas discussões sobre raça e classe social —, a série reflete sobre dualidades como as existentes entre arte e comércio, individual e comunitário, confluência de culturas e experiência universal. Ao longo dos capítulos, o público também conhece mais sobre a história de grandes lendas do jazz como Louis Armstrong, John Coltrane, Miles Davis, Billie Holiday e Duke Ellington.

Intitulado Gumbo, o primeiro episódio começa com uma bela definição do gênero pelo trompetista Wynton Marsalis, um dos muitos entrevistados célebres da produção: “O verdadeiro poder e a inovação do jazz é que um grupo de pessoas pode se reunir e criar arte, improvisada, e podem negociar seus interesses entre si. E essa negociação é a arte”. O episódio mostra as raízes do jazz em Nova Orleans e suas ligações com cânticos religiosos, os spirituals, o blues e o ragtime.