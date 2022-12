Fim de ano de muita música na programação da TV Brasil

Para embalar a chegada de 2023, a TV Brasil prepara uma programação repleta de produções musicais de vários estilos, com potencial de divertir toda a família na virada do ano.

A faixa musical tem início às 21h deste sábado (31), com uma seleção de grandes shows no programa Todas as Bossas. Com três horas de duração, o especial trará artistas como Xande de Pilares, Buchecha, Jorginho do Império, Moacyr Luz, Oswaldo Montenegro, Ivan Lins e Rosa Marya Colin, com apresentação de Bia Aparecida.

Na primeira manhã de 2023, é a vez do programa Canto e Sabor do Brasil trazer uma edição especial com duas horas de duração, recebendo a dupla Carreiro e Capataz e o cantor Sérgio Reis. Tudo em meio a um almoço preparado no fogão a lenha, animado pelas modas de viola.

Mais tarde, às 0h30 de domingo (01) para segunda-feira (02), o espetáculo Animagames resgata clássicos dos jogos eletrônicos e dos animes na edição temática do programa Partituras, com a Orquestra Sinfônica e Popular Raul de Barros tocando a trilha sonora de sucessos dos games como Mario, Sonic, Top Gear e Zelda, além de Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho e Naruto.