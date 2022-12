'Terrifier 2' estreia nos cinemas brasileiros prometendo assustar o público

Divulgado como um dos filmes mais perturbadores e aguardados do ano, Terrifier 2 é a grande estreia nos cinemas brasileiros nesta última quinta-feira do ano. O longa se passa um ano depois dos acontecimentos do primeiro filme, e inicia com o Palhaço Art (David Howard Thornton) acordando no necrotério, despertado por uma entidade maligna após seu massacre na noite de Halloween do ano anterior.

Desta vez, ele está de olho na jovem Sienna (Lauren LaVera) e em seu irmão mais novo, Jonathan (Elliott Fullam), em uma sede de assassinato que só pode ser saciada durante a noite das bruxas. Ao lado de sua nova parceira (Amelie McLain), o sinistro palhaço embarca numa jornada de sangue e violência que promete deixar os fãs de terror grudados na cadeira.

Durante seu lançamento nos Estados Unidos, o longa chamou a atenção do público de tão assustador e perturbador que é. Além disso, algumas notícias viralizaram com relatos de pessoas que passaram mal enquanto assistiam ao filme nos cinemas. Fato é que Terrifier 2 conquistou o coração dos amantes do gênero e agora promete levar todo esse terror para os cinemas brasileiros.