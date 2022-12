Atlântida Arte promove mostra de ambientes durante o verão no Litoral Norte

Neste fim de ano, quem estiver no Litoral Norte poderá apreciar obras de arte de 21 artistas em ambientes compostos com móveis de design na 19ª edição do Atlântida Arte. Essa temporada, que marca 13 anos de parceria da Gravura Galeria de Arte com a Loja Aria, inova com uma proposta mais minimalista, unindo arte e artigos de design em formato de mostra de ambientes.