Programação de verão do Instituto Ling tem arte, música, literatura e outras atações

O Instituto Ling preparou uma programação especial para este verão. A agenda inclui uma série de programações em janeiro e fevereiro com cursos de curta duração em áreas como literatura, cinema, plantio e gastronomia, além de atividades culturais para o público infantil e amantes da música, da arte e do teatro.

Os ingressos para as atrações, que são gratuitos ou chegam a R$ 258,00, podem ser adquiridos no site www.institutoling.org.br ou na recepção do centro cultural (rua João Caetano, nº 440). Confira a programação completa abaixo.

LITERATURA

A partir de três obras distintas de Mario Vargas Llosa, o professor Sergius Gonzaga conduzirá um amplo painel sobre a produção deste que é um dos maiores escritores da atualidade. A atividade abre a programação de cursos de verão do Instituto Ling e acontece nos dias 17, 24 e 31 de janeiro, sempre nas terças-feiras, às 19h. Em cada encontro será analisado um livro diferente do autor: A cidade e os cachorros, Pantaleão e as visitadoras e O paraíso na outra esquina. As matrículas custam R$ 258,00.

MÚSICA

Direto da Itália, o guitarrista Ramiro Levy desembarca em Porto Alegre, sua cidade-natal, para o primeiro show da turnê internacional do seu segundo EP solo, intitulado Khaled Levy sings Chet Baker Vol 2. No projeto, Levy assume o pseudônimo Khaled, que surgiu logo cedo em sua vida pela origem egípcia do pai, para revisitar a obra do músico norte-americano Chet Baker. O trabalho, que tem violão e voz como fios condutores, além de sons de sintetizadores, une bossa nova com uma produção mais contemporânea. O show ocorre no dia 20 de janeiro, sexta-feira, às 20h, com ingressos a R$ 50,00 no valor inteiro e R$ 25,00 para quem tem direito a meia-entrada.

INFANTIL

Conhecida como "T de Tati", a arte-educadora Tati Suárez estará no Instituto Ling no dia 1º de fevereiro, quarta-feira, das 14h às 17h30, ministrando a oficina infantil Criando e Pintando com Pigmentos Naturais. Na tarde especial, dedicada a crianças a partir dos 7 anos, a professora ensinará a criação de diferentes tons de tintas a partir de elementos da natureza, explicando o uso de aglutinantes e resgatando métodos utilizados por diversos artistas. Os ingressos para a atividade têm preço único de R$ 140,00.

CINEMA

Nos dias 1º, 8 e 15 de fevereiro, quartas-feiras, às 19h, o centro cultural recebe o curso Mito, Imaginário e Cinema: novos olhares sobre clássicos da Sétima Arte. Ministrada pelo jornalista e doutor em Comunicação Danilo Fantinel, a atividade oferece uma perspectiva ampliada da sétima arte, através do estudo de arquétipos, imagens simbólicas, mitos e mitemas de três filmes: 2001: uma odisseia no espaço (1968), de Stanley Kubrick; Um corpo que cai (1958), de Alfred Hitchcock; e Cidadão Kane (1941), de Orson Welles. As aulas serão expositivas e dialogadas, e incluem a exibição de trechos das obras. As matrículas, com vagas limitadas, custam R$ 240,00.

ARTE

Para começar bem o ano, o centro cultural receberá, em parceria com a Cervejaria Fil, duas edições da experiência Drink and Draw, um misto de oficina com happy hour, que une o prazer e a diversão do desenho com o espírito de uma confraternização entre amigos. Entre uma cerveja e outra, os participantes irão desenhar sob a tutela de um artista convidado, dentro da temática “Memórias de um verão”. Na primeira edição, dia 18 de janeiro, às 19h, a convidada será a artista e ilustradora Carla Barth. Já em 8 fevereiro, no mesmo horário, quem conduzirá a atividade é o artista visual Gustavo Assarian. As inscrições para cada edição custam R$ 140,00. No valor do ticket estão inclusos os materiais para a aula, a cerveja e um tira-gosto.

Quem passar pelo centro cultural também pode aproveitar para conferir duas exibições com entrada franca, abertas para visitação de segunda a sábado, das 10h30min às 20h. Até o dia 28 de janeiro, é possível conhecer a intervenção artística inédita feita pela artista Talita Hoffmann para uma das paredes do Instituto Ling. E até 25 de fevereiro está em cartaz a exposição Tomie Ohtake: seis décadas de pintura, que reúne 12 obras da artista japonesa. Com proposição curatorial assinada por Cézar Prestes, a mostra reúne obras feitas em óleo e tinta acrílica sobre tela, criadas de 1967 até 2013, dois anos antes do falecimento da pintora, gravadora e escultora.

PLANTIO

Na oficina Cultivo em Pequenos Espaços, o paisagista e engenheiro agrônomo Tiago Valente, proprietário da Ginkgo, ensinará, na teoria e na prática, as principais etapas do plantio doméstico e a manutenção necessária para que as plantas tenham uma vida saudável e duradoura. No encontro que acontece em uma tarde de sábado, no dia 21 de janeiro, das 14h30min às 17h30min, os participantes aprenderão sobre o preparo do solo, passando pela escolha das plantas, a iluminação adequada e a rotina de irrigação, além das pragas mais comuns e como tratá-las. As matrículas custam R$ 180,00.

GASTRONOMIA

Quem quiser aprender mais sobre o universo culinário e de bebidas pode aproveitar quatro opções diferentes de cursos de curta duração oferecidos pelo Instituto Ling. A primeira atividade é a Degustação Orientada de Vinhos Naturais, ministrada pela Vivá Vinhos, no dia 25 de janeiro, quarta-feira, às 19h. O produtor Cristian Silva apresentará quatro rótulos diferentes de Chardonnay, Traminer, Pinot Noir e Corte Bordalês, explicando sobre a verdadeira revolução que esses vinhos oferecem, em uma degustação acompanhada por uma seleção especial de charcutaria e queijos da Casa Vivá. Já no dia 7 de fevereiro, terça-feira, às 19h, haverá um encontro dedicado à Cozinha Coreana, com Jonas Kang Kim, Hye Run Kang e Leonardo Boehl, da OKPO Culture. O curso começa com uma introdução à culinária coreana tradicional, passa por ensinamentos sobre os principais ingredientes utilizados nas refeições do país e termina com o preparo de pratos clássicos como arroz cozido, sopa e banchan.

No dia 9 de fevereiro, quinta-feira, às 19h, a atração será o curso Coquetelaria em Casa, com o bartender Marcelo Pereira, que foi por anos o nome criativo por trás da carta de drinques do bar Agulha, no Quarto Distrito, e que hoje mostra suas criações no restaurante latinobrasileiro Solos. Entre o preparo de drinques clássicos e autorais, unidos sobretudo pela brasilidade, ele mostrará as diferentes possibilidades de uso de ingredientes e produtos locais, que vão desde hortaliças e frutas até bebidas destiladas, licores e amaros. E para finalizar a programação com água na boca, a nutricionista e mestre em Fitotecnia Irany Arteche, que criou o acrônimo PANC, para as Plantas Alimentícias Não Convencionais, ministrará a oficina Comidas para Dias Quentes no dia 14 de fevereiro, terça-feira, às 19h. A partir de ingredientes frescos e orgânicos, além de insumos de qualidade única em razão do baixo processamento, ela ensinará a fazer deliciosos pratos que vão desde moqueca de vegetais com leite de coco fresco a diferentes saladas e molhos.

PORTO VERÃO ALEGRE

O centro cultural também é um dos espaços a sediar o Porto Verão Alegre, um dos maiores festivais multiculturais do país, que chega a sua 24ª edição neste ano. De 10 de janeiro a 9 de fevereiro, o público poderá conferir no prédio do Instituto Ling programações locais e nacionais, desde os tradicionais espetáculos teatrais, como Caio em Construção e Sertão em Mim, até apresentações musicais de Jonathan Ferr encontra KIAI e Beatles em Concerto, além do projeto Cine Soar, que oferece sessões de cinema com intervenções artísticas.