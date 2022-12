As Batucas oferecem oficinas de vocal, percussão e pandeiro em janeiro

O coletivo As Batucas oferece uma nova rodada de oficinas de verão, com novas turmas de vocal, percussão e pandeiro para mulheres de todas as idades, com aulas a partir de 4 de janeiro. Cada oficina terá quatro aulas de 1h cada ao longo do mês, no Estúdio das Batucas (rua Miguel Tostes, 849). As vagas (pelo valor de R$ 160,00) são limitadas, com inscrições pelo Sympla.