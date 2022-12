Stephen Greif, ator de 'The Crown', morre aos 78 anos

O ator britânico Stephen Greif, que trabalhou na série The Crown, morreu aos 78 anos, segundo um comunicado divulgado por seus representantes nesta segunda-feira, dia 26. Dono de uma extensa carreira no teatro e na televisão, ele atuou ainda em séries de televisão, como Blake's 7, Citizen Smith, além de EastEnders e Doctor Who. No teatro, entre os destaques, está a peça Death of a Salesman, do National Theatre