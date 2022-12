Episódio especial de Ano Novo do Saia Justa vai ao ar nesta quarta-feira

O episódio especial de Ano Novo do Saia Justa vai ao ar dia 28 de dezembro, às 22h45min, no GNT. Reunindo as apresentadoras Astrid Fontenelle, Larissa Luz, Sabrina Sato e Luana Xavier, o programa vai relembrar os bons e maus momentos dos últimos doze meses e inspirar novos começos para 2023.

A partir da escolha do dicionário Collins de definir 2022 como o ano da “permacrise” - sensação de passar por um evento ruim e sem precedentes para outro - as apresentadoras vão debater termos como gaslighting (manipulação psicológica que leva a vitíma a duvidar da própria mente), metaverso, #IStandwith (versão internacional da nossa hashtag #somostodos), e “modo Goblin”. Embora nem todas as expressões utilizadas sejam familiares, elas traduzem o humor, as tendências e preocupações mais latentes de 2022, e inspiram o grupo a notar como as palavras do ano impactaram, de uma forma ou de outra, o seu cotidiano.

Além disso, as apresentadoras falam sobre a sensação de renovação do Ano Novo e a necessidade de hábitos de sucesso, tanto na vida pessoal quanto profissional, para 2023. Com base no livro de Paula Talmelli, “Hábitos de Sucesso”, renovar costumes é a melhor forma de aprofundar a busca sobre si e desfrutar do que há de melhor em sua própria personalidade. Astrid, Larissa, Sabrina e Luana falam, então, sobre quais práticas estão faltando em seu dia a dia, e qual a mudança necessária para mudar meras promessas de fim de ano em atitudes bem-sucedidas.

Fechando o episódio, as Saias buscam inspiração em uma figura muito especial da música nacional: a rainha do rock Rita Lee. Artista que mora na mente e no coração do povo brasileiro, é dona de uma biografia gigantesca, com um pouco de tudo, e ensina às apresentadoras sobre uma vida mais leve e descontraída, principalmente para os novos e felizes ciclos que nos aguardam em 2023.