Uma noite histórica para a MPB

Um contexto político turbulento se mescla com uma produção artística riquíssima no Brasil do final dos anos 1960: esse é o panorama em que se deu a final do III Festival da Música Popular Brasileira. O documentário Uma Noite em 67, de Ricardo Calil e Renato Terra, conta tudo sobre esse acontecimento tão marcante para a vida cultural e política brasileira. O filme está na programação desta semana no Curta!, com exibições na quarta-feira, às 10h30min; sábado, às 16h; e domingo, às 22h30min.

No teatro: aplausos, vaias, um violão quebrado, guitarras estridentes. No palco: os jovens Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Roberto Carlos, Edu Lobo e Sérgio Ricardo. As músicas: Roda Viva, Ponteio, Alegria, Alegria e Domingo no Parque. E só um deles sairia vencedor no festival, promovido e exibido pela TV Record. Uma Noite em 67 reúne imagens de arquivo de bastidores e das apresentações emblemáticas das canções concorrentes, além de entrevistas com os artistas, contando histórias e curiosidades sobre aquela noite histórica.