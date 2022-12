Band prepara programação com retrospectivas e show da virada para o final do ano

A Band leva ao ar nesta quarta-feira (28), às 23h, o programa Retrospectiva 2022: Um Olhar para 2023. O programa reunirá os principais acontecimentos dos últimos 12 meses, como o processo eleitoral e a volta de Luiz Inácio Lula da Silva ao poder, o último ano do governo Bolsonaro e os atritos com o Supremo Tribunal Federal, a guerra na Ucrânia, o adeus à Rainha Elizabeth e as despedidas aos cantores Gal Costa e Erasmo Carlos.

Protagonistas da política, da economia e da ciência também projetam e analisam as perspectivas para o próximo período. O comportamento da inflação e o crescimento econômico, o Brasil na rota dos investimentos, a relação de Lula com o novo Congresso; o combate à pobreza e a luta contra a criminalidade são alguns dos temas que serão abordados.

A programação de fim de ano da Band também reserva atrações para o dia 31 de dezembro, véspera de ano novo. Às 12h30min, o Band Esporte Clube, ancorado por Cris Dias, faz uma retrospectiva dos eventos esportivos de 2022. Na lista estão Fórmula 1, Stock Car e ainda a Copa do Mundo no Catar, o Palmeiras campeão brasileiro, o Flamengo vencedor da Libertadores e da Copa do Brasil, e a despedida de duas lendas do tênis mundial: Serena Williams e Roger Federer.

Mais tarde, às 22h30min, a Band transmite o Festival Virada Salvador direto da Arena Daniela Mercury, em Salvador, sob o comando das apresentadoras da Band Bahia Pâmela Lucciola e Juliana Guimarães. A festa reunirá grandes nomes da música brasileira, como Léo Santana, Wesley Safadão, João Gomes, Zé Vaqueiro, Lincoln e Thiago Aquino. A contagem regressiva ficará a cargo de Claudia Leitte.