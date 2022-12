Finalista do Jabuti, Pauto Stucchi lança thriller inspirado na suposta fuga de Hitler para a América do Sul

O jornalista Paulo Stucchi tem o nazismo e a Segunda Guerra como pano de fundo seus principais livros - entre eles, A Filha do Reich, finalista do Prêmio Jabuti. A temática, que se tornou uma marca do autor, está de volta em O Homem da Patagônia (Editora Jangada, 360 páginas, R$ 59,90). Em seu novo livro, o palco da história não é o continente europeu ou o interior do sul do Brasil, mas sim o país que mais abrigou nazistas, depois dos EUA: a Argentina.

Na trama, ambientada na Buenos Aires de 1958, Sebastián Lindner, um renomado psicólogo argentino, é contratado por uma jovem alemã para tratar de seu pai, um velho refugiado nazista que mora em uma remota fortaleza na Patagônia e cuja personalidade está envolta em vários mistérios. Conforme as lembranças do misterioso paciente vão sendo acessadas, Dr. Lindner se vê diante de um antigo e terrível segredo – que remonta aos últimos dias de Hitler em um bunker em Berlim e que pode mudar drasticamente os rumos da história do pós-Segunda Guerra.