Sinfonia Metaphisica marca a estreia da Filarmônica OntoArte Recanto Maestro

A Filarmônica OntoArte Recanto Maestro (Forma) faz seu concerto de estreia na sexta-feira (30), às 19h30min, no Palco Bell'Anima, no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Idealizada pela Associação OntoArte, a Forma trará ao público a Sinfonia Metaphisica, composta por Vagner Cunha a partir de textos do professor Antonio Meneghetti (1936-2013). Ingressos antecipados (R$ 100,00, com opções de meia entrada) no Sympla.

Originalmente escrita para Orquestra Sinfônica, a obra que estreou em 2013 chega ao palco revisitada para o concerto inaugural. Formada por músicos selecionados, incluindo professores e alunos da Orquestra Jovem Recanto Maestro, a Forma também levará ao palco o Coro preparado por Lúcia Passos, com solos de Carla Maffioletti, Cintia de Los Santos, Angela Diel, Flávio Leite e Daniel Germano.

Mantida por filantropos, amantes e incentivadores da música e da arte, a Forma prevê para 2023 a realização de pelo menos quatro concertos. Diretor da Forma, o empresário Claudio Carrara destaca que “a motivação para constituir uma Filarmônica é resgatar o espírito do mecenato: aquele interesse genuíno em construir um valor perene para a vida humana universal. A motivação dos fundadores é conceber um espaço onde a OntoArte, expressa na música, possa abrir um novo, profundo, universo de sentido para as pessoas”.

Carrara destaca ainda que a Forma nasce com a missão de ser a referência artística da Orquestra Jovem Recanto Maestro, projeto educacional e musical criado em 2015 com execução da Associação OntoArte e promoção da Fundação Antonio Meneghetti.

Para o Maestro Antônio Borges-Cunha, regente da Orquestra, “a Forma é uma necessidade que se impõe, possibilitando à plateia concertos com um repertório cuidadoso e uma identidade muito bem definida de cultura humanista”.

Para que os mantenedores e convidados ingressem no universo musical proposto pela Forma, de obras diversificadas, que dialogam com o ineditismo, e com as músicas clássicas de concerto, estão previstos encontros prévios às apresentações. Os Prelúdios, afirma Carrara, são atividades formativas que possibilitam não apenas um maior entendimento da música e do concerto a ser apresentado, mas uma maior fruição da própria existência. “A Arte é uma excelente pedagoga, porque nos sensibiliza, nos harmoniza, no coloca dentro de uma dimensão onde nos sentimos íntimos conosco e com as coisas que nos chegam.”