Yamandu Costa e Pedro Iaco lançam single conjunto 'Choro de Natal'

Uma melodia leve e inspiradora para trazer esperança nesse encerramento de ano. Assim é Choro de Natal, single dos violonistas e compositores Yamandu Costa e Pedro Iaco que chega neste domingo (25) nas plataformas digitais. Gravada em Lisboa, na casa de Yamandu, trata-se de uma música composta para ser uma história contada sem palavras, onde a voz se transforma em um violão e o outro violão se transforma em uma voz.

Cantor, compositor e violonista, Pedro Iaco é natural de São Paulo. Cresceu entre a pintura e a música, e enveredou-se pelo canto lírico antes de se dedicar a improvisação vocal. No momento, prepara o lançamento de seu terceiro disco. Aclamado pela crítica, Yamandu Costa carrega a marca da música do sul do continente americano, mas incursiona por diferentes gêneros musicais, formando junto com seu violão de sete cordas uma rara simbiose. Apesar de jovem, Yamandu Costa tem uma longa carreira, com vários álbuns solo ou em parcerias, premiações e uma sólida série de shows no Brasil e no exterior.