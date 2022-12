TV Cultura reapresenta Roda Viva com Gilberto Gil na próxima segunda-feira

Nesta segunda-feira (26), a TV Cultura reapresenta a edição do Roda Viva com um dos maiores nomes da cultura brasileira: Gilberto Gil. No programa, o músico, que completou 80 anos em 2022, fala sobre a posse como 'imortal' da Academia Brasileira de Letras, sua carreira e vida pessoal. Com apresentação de Vera Magalhães, a entrevista é exibida a partir das 22h, na TV Cultura.