Praça da Matriz será palco de concertos natalinos gratuitos nesta sexta-feira

A Praça Marechal Deodoro, popularmente conhecida como Praça da Matriz, no Centro Histórico da Capital receberá nesta sexta-feira (23), a partir das 18h, um grande concerto temático natalino de música instrumental que reunirá três orquestras, um grupo convidado e um coral. A programação denominada Concertos de Natal na Praça da Matriz faz parte do calendário Natal dos Encantos de Porto Alegre e do projeto cultural Circuito Música Instrumental Visita Sua Cidade e tem entrada franca.

A apresentação será na Rua Duque de Caxias (que será bloqueada para trânsito de veículos já na quinta à noite para montagem das estruturas), no trecho entre o Palácio Piratini e a Catedral Metropolitana. Contando com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura Federal, Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura e patrocínio exclusivo do Grupo CCR, as orquestras participantes brindarão o público com repertórios musicais que vão do clássico ao popular, passando por grandes obras eruditas, da música pop nacional e internacional, até encerrar com os encantadores temas natalinos. Serão três orquestras que se apresentarão a partir das 18h, além do grupo convidado Alma Lusitana, que abrirá a noite de espetáculos.

A primeira atração a ocupar o palco, logo após a abertura, será o Grupo Avalon. Em seguida, se apresenta a Orquestra Jovem Orfeu. Seguindo o line-up da noite, e encerrando a grande programação, será a vez da Orquestra Filarmônica Orfeu com a participação especial do Coral da Ufrgs, que apresentará composições diversas, em especial no estilo celta. Cada orquestra terá entre 20 e 30 minutos de show e a apresentação do espetáculo será feita pelo jornalista cultural Roger Lerina.

A produção do evento pede ao público que traga suas cadeiras para curtir a atmosfera natalina que a Praça da Matriz terá no dia 23. O evento é uma parceria com a Prefeitura de Porto Alegre/250 Anos e tem produção executiva da Le Blanc Produtora.