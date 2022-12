Apresentação de Mário Falcão marca encerramento da FeirArteira em Porto Alegre

Nesta sexta-feira, às 18h, o compositor e cantor Mário Falcão se apresenta no encerramento da FeirArteira da Agência Livre para Informação, Cidadania e Educação (Alice), na rua Olavo Bilac, 188. Na ocasião, ele mostra composições do álbum Feito em casas. A entrada é franca.

Somando colaborações com artistas como Johann Alex de Souza, Alexandre Vieira, Carlos Patrício, Zé da Terreira, Ana Lonardi, Orestes Dornelles e Serrote Preto, o músico tem feito shows em diversos espaços culturais e teatros, com diferentes formações. Gravou um álbum com o artista uruguaio Sebastián Jantos, e atualmente integra o espetáculo Violeta Parra - Uma Atuadora, com Tânia Farias (Ói Nois Aqui Traveiz).

A FeirArteira oferece boas opções de regalos para o Natal, como obras de cartunistas e fotógrafos, artesanato e livros. Parte da renda será revertida para os projetos sociais da Alice, entre eles o jornal Boca de Rua.