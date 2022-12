Tempos de efervescência para as artes de palco de Porto Alegre em 2023

Consolidando as programações pós-retomada ao presencial, em 2023 os artistas da cena de Porto Alegre prometem levar aos palcos novas produções e espetáculos de repertório, enquanto o poder público afirma se organizar para fomentar o setor, que foi um dos mais prejudicados desde o advento da pandemia de Covid-19. Além das iniciativas dos coletivos, o ano será marcado por uma efervescência de festivais que contemplam as artes cênicas locais.

Após dois anos de dificuldades, primeiro com o isolamento e a necessidade de realizar trabalhos online - o que deixou de fora uma grande parte da cadeia produtiva - e, segundo, com os desafios de uma economia fragilizada, os grupos trabalham pela estabilidade. É o caso do coletivo Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta Favela, que trabalha desde 2008 com teatro de rua, teatro de vivência e intervenções cênicas. Com forte engajamento com movimentos sociais, o grupo coloca na sua estética e linguagem a discussão política sobre questões atuais e pertinentes ao contexto social contemporâneo, fazendo da arte uma ferramenta de discussão social. Seu último trabalho, Em Busca de Christa T (foto), estreou na primeira quinzena de dezembro e deve cumprir novas temporadas ao longo do próximo ano, com apresentações no espaço do Levanta Favela dentro do Centro Cultural Casa D (Rua Santa Teresinha, 711).

Livremente inspirado no romance da escritora, romancista e ensaísta alemã Christa Wolf, o novo espetáculo de vivência do grupo se contextualiza no período entre a Segunda Guerra Mundial e o pós-guerra, apresentando os impactos da Alemanha nazista, a censura, e a produção cultural controlada pelo Estado, que exigia produções artístico-culturais para educar as massas. Surge então a figura de Christa T, trazendo à obra temáticas como a solidão da mulher negra, a melancolia, a depressão e a exclusão social versus a defesa pela individualidade e a liberdade de expressão. A encenação também intercala momentos festivos, fazendo do corpo um instrumento de celebração e cultivo à liberdade, convidando o público a refletir sobre a sua própria condição, e o espaço que ocupa no âmbito sociocultural.

"Também iremos levar o espetáculo de rua Maria suas filhas e seus filhos para os seis bairros mais vulneráveis da cidade (Arquipélago, Pitinga, Lami, Passo das Pedras, Mário Quintana e Chapéu do Sol). Para além das apresentações, ainda iremos ministrar oficinas de teatro de rua nestes locais", comenta o encenador e diretor Sandro Marques, um dos fundadores do Levanta Favela. "Isso será possível, porque fomos contemplados pelo último edital de eventos descentralizados do Fumproarte", emenda. O Levanta Favela também deve realizar Oficina Teatro de Rua no espaço que ocupa, visando a criação de um novo espetáculo ainda no primeiro semestre. Comemorando 15 anos de trajetória, o grupo ainda deve realizar sua (tradicional) performance em memória dos 19 mortos do massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido em 1996, e buscar inserir outra montagem recente, A Babá e o Iceberg, em um quatro festivais que acontecem durante o ano.

Lidando, desde 2020, com a total impossibilidade de realizações presenciais e, mais tarde, com as limitações que a pandemia impôs aos trabalhadores da Cultura, os festivais que contemplam o teatro, a dança e o circo também voltam a uma situação de quase total normalidade, ainda que mantendo alguns cuidados inevitáveis. O calendário oficial abre com o festival Porto Verão Alegre (PVA), em sua 24ª edição, que acontece entre 9 de janeiro a 12 de fevereiro, com mais de 100 espetáculos de teatro infantil e adulto, além de dança e música, em 15 espaços da Capital. O evento é exemplo das muitas iniciativas que migraram para o online durante o período de isolamento social e que, agora, retornam aos palcos em sua plenitude.

Ainda no verão, também acontece a segunda etapa do 29º Porto Alegre em Cena (POA em Cena), atualmente em fase de inscrições (até 6 de janeiro) para espetáculos locais. Logo em seguida, de 30 de março a 9 de abril, acontece a 1ª Mostra Internacional de Arte Contemporânea (MIAC), evento que deve contemplar atrações que mesclam diferentes linguagens, incluindo artes cênicas. Entre 11 e 28 de maio de 2023, o 16º Festival Palco Giratório Sesc, com dezenas de espetáculos locais e de diversas regiões do País. Segundo a coordenadora de Artes Cênicas e Visuais do Sesc-RS, Jane Schoninger, atualmente a organização do festival está recebendo as propostas de espetáculos. Para fechar o ano, em setembro, ocorre 30ª edição do Porto Alegre em Cena. Segundo os organizadores, a ideia é que a programação eleita pela curadoria dê "ênfase ao legado e à história" do festival, com a apresentação de pelo menos duas dezenas de espetáculos.

Templo da Cultura na Capital, o Theatro São Pedro (TSP) deve funcionar ainda durante o primeiro semestre do ano, de março até 20 de julho, antes de fechar as portas para passar por uma grande reforma, com previsão de entrega em 24 meses. A última atração já está agendada e acontece nos dias 18 e 19 de julho, executada pela Orquestra Theatro São Pedro: trata-se da ópera Candinho, que contará a vida de Candido Portinari. Segundo o presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antonio Hohlfeldt, as temporadas de espetáculos em 2023 devem ser maiores, porém com apresentações somente de quintas a domingos, ficando as terças e quartas destinadas às atividades das instituições vinculadas, como a Ospa e a própria Orquestra Theatro São Pedro.

Já para os espaços públicos que ficam sob a administração da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), a promessa é de melhorias: entre janeiro e fevereiro serão colocados novos aparelhos de ar-condicionado na Sala Álvaro Moreyra e no Teatro Renascença (ambos no Centro Municipal de Cultura), além da troca de carpete neste último. A informação vem do coordenador de Artes Cênicas do Município, Jessé Oliveira, que antecipa a notícia da reabertura do Teatro de Câmara Túlio Piva, marcada para ocorrer ainda no primeiro semestre.

O local está em obras e sendo totalmente reconstruído pela Opinião Produtora, como contrapartida da empresa pelo uso e administração do Auditório Araújo Vianna até 2030, a partir de concessão. "Vem como novas estruturas de sustentação, reequipado, com novas condições e com a mesma fórmula de acesso dos teatros municipais: valores acessíveis para a produção de teatro, dança, circo e música local", destaca Oliveira. "Nos próximos dias, também será lançado o edital de ocupação dos teatros do Centro Municipal de Cultura para o período de março a junho, e, em março, teremos o edital do segundo semestre (de julho a dezembro)."

A SMC ainda deve lançar uma revista (Terceiro Sinal), voltada para o teatro contemporâneo de Porto Alegre, além de trabalhar em um levantamento em torno do perfil de público das artes cênicas nos últimos cinco anos, que vai servir para embasar as políticas públicas do setor na Capital. "Ainda é importante lembrar que o Projeto Usina das Artes já teve edital, com vencedores divulgados, e que em 2023 pretendemos repetir a Mostra de Teatro de Rua, que voltou a acontecer no último mês de 2022, graças a recursos de emendas de parlamentares."

No Estado, o limite global previsto, via Lei de Incentivo à Cultura (LIC), é de R$ 70 milhões, mesmo valor garantido em 2022 e que corresponde ao dobro do teto de 2019 - primeiro ano da atual gestão. No FAC, o limite global previsto é de R$ 30 milhões para a execução de editais - mesmo valor de 2022. Segundo a titular da Secretaria de Estado da Cultura, Beatriz Araujo, o planejamento para o próximo ano ainda está em fase de elaboração, mas a expectativa para 2023 é de que "investimentos dessa monta e projetos como o Circuito Formativo tenham continuidade".

"Apostamos nas manifestações artísticas e na Cultura como agentes de transformação de uma sociedade. Ações de formação e qualificação como as promovidas pelo Circuito Formativo (que, em 2022, contou com mais de 80 oficinas remotas e presenciais, realizadas nos 20 festivais convidados a participar do projeto) têm impacto na trajetória profissional dos artistas e alcançam também uma extensa cadeia produtiva que se envolve nos espetáculos, o que estimula a economia criativa em todo o Rio Grande do Sul", avalia a secretária.

Em paralelo aos incentivos públicos, artistas e coletivos devem dar seguimento a projetos iniciados no período de retomada do isolamento social. É o caso da Cia. Teatrofídico, que irá levar ao palco do Bar Ocidente novas atrações teatrais, de grupos diversos, dentro do Projeto Espaçonave. Todas as quartas-feiras, haverá apresentações. As primeiras ocorrem ainda em janeiro, com a volta da performance Burlescagens: uma noite de cabaré (produção de Juliana Strehlau, com direção coletiva) e Deus Me Livre de Você (espetáculo escrito e protagonizado por Renato Del Campão). A Cia.Teatrofídico também promete contemplar o público com uma nova montagem: dirigida por Eduardo Kraemer, a peça O Rinoceronte (Eugène Ionesco) deve estrear ainda no primeiro semestre.

Apoiada pela Funarte, com recursos de emenda parlamentar da deputada federal Fernanda Melchionna, a tribo de atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, por sua vez, deve dar continuidade ao projeto Arte Pública, que desde 2022 vem ocupando a Terreira da Tribo e outros espaços culturais, se dividindo em quatro eixos - Território, Memória, Criação e Formação - com atividades diversas, gratuitas, híbridas (presenciais e virtuais) e acessíveis, utilizando Libras e site com recursos para baixa visão e daltonismo. Dentro da programação, o coletivo deve realizar uma série de apresentações, levando ao público parte do seu repertório, a exemplo do que aconteceu neste ano que termina.