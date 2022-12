Oficina literária Santa Sede de Verão está com inscrições abertas

A Oficina Santa Sede de Verão prepara o seu já tradicional curso literário intensivo de verão, privilegiando o espírito das crônicas de botequim. Entre as novidades, um um módulo inédito denominado 'Musaico', com desafios de escrita criativa a partir de música. As turmas serão nas segundas (em formato online, via Google Meet), terças e quartas-feiras, sempre às 19h30min. As oficinas presenciais acontecem no novo endereço do Bar Apolinário (Rua da República, 552), e as inscrições (R$ 255,00) podem ser feitas pelo e-mail [email protected] ou no WhatsApp (51) 99123-5540, com Rubem Penz.