Segunda parte de Valencianas reúne Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto no YouTube

Depois do absoluto sucesso de Valencianas, o cantor Alceu Valença e a Orquestra Ouro Preto, dirigida pelo maestro Rodrigo Toffolo, lançam o segundo volume, gravado ao vivo na Casa da Musica do Porto, em Portugal. O concerto será exibido gratuitamente de sexta-feira a domingo, nos canais de Alceu Valença e da Orquestra no YouTube.

Com arranjos de Mateus Freire, Valencianas II dá sequência ao projeto que transpõe as criações de Alceu para a música de concerto. O concerto ressalta os elementos seminais da canção nordestina presentes na obra do compositor pernambucano e seu diálogo com outros gêneros, como o fado e a bossa, adaptados à linguagem camerística. O segundo volume traz canções seminais do compositor como como Taxi lunar (parceria com Geraldo Azevedo e Zé Ramalho), Papagaio do futuro, Solidão, Na primeira manhã, Tesoura do desejo, Pelas ruas que andei e Como dois animais.