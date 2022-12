Concerto online de Natal da Bach Brasil encerra a temporada 2022

Celebrando o Natal através de uma experiência multi artística da música de Johann Sebastian Bach, a Bach Society Brasil encerra a temporada 2022 com um concerto online nesta sexta-feira (23), às 19h, pelo canal da Eroica Musica no YouTube. Unindo canto, dança e música instrumental, o espetáculo foi gravado no mês passado no Centro Cultural 25 de Julho, em Porto Alegre, com lotação máxima. A exibição, com duração de 60 minutos, é gratuita.