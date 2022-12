Show conjunto Nosso Pagode 90 RS traz sucessos do samba gaúcho ao Opinião

Com músicas autorais e hits de artistas que faziam sucesso na era de ouro do pagode gaúcho, Alexsamba (ex-Toque de Mel), Everton Dorneles (ex-Pagode do Dorinho) e Grupo Sem Comentário subirão ao palco do Opinião (rua José do Patrocínio, 834) nesta sexta-feira (23), às 22h, com o show conjunto Nosso Pagode 90 RS. A apresentação do evento ficará por conta da irreverência de Zezé Maravilha, ex-comunicador da Rádio Metropolitana. Ingressos, a partir de R$ 15,00, seguem a venda no Sympla.

Lugares como Prontidão, Floresta Aurora, Evolução e Carinhoso lotavam para receber os maiores nomes do samba e swing do Rio Grande do Sul nos anos 1990. É com a proposta de reviver toda a magia das melhores casas dedicadas ao estilo de Porto Alegre que o show Nosso Pagode 90 RS reúne nomes de destaque na cena daqueles tempos, levando o público a uma viagem nostálgica pelas músicas que marcaram tanta gente.