Porto Alegre em Cena tem inscrições abertas para a segunda etapa da 29ª edição

Seguem abertas as inscrições para espetáculos e grupos gaúchos que queiram integrar o Porto Alegre em Cena na segunda parte da programação da 29ª edição, que será realizada em março de 2023. Esta segunda etapa acontece na Semana de Porto Alegre, entre 16 e 26 de março, e será presencial, em diversos espaços da cidade. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 06 de janeiro de 2023, em formulário online

A seleção será realizada pela Direção Artística do festival no período de 10 a 20 de janeiro de 2023 e o resultado será divulgado no dia 24 de janeiro. Para a inscrição é necessário informar para qual vaga está se inscrevendo: espetáculo adulto (Porto Alegre em Cena) ou espetáculo infantil (Em Ceninha). Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe do festival pelo e-mail [email protected]