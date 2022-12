Exposição Tabu, em Canela, exibe os nus femininos e as noivas de Sioma Breitman

Conhecido como um fotógrafo do cotidiano, o ucraniano Sioma Breitman (1903-1980) registrou a cena porto-alegrense, em especial da Rua da Praia, entre as décadas de 1920 e 1980, clicando cidadãos comuns, pessoas importantes da sociedade e flagrantes do cotidiano. Outra parte importante de sua atuação tinha a ver com o registro de noivas de classe alta — em torno das quais produziu, além das fotos de vestido, uma coleção de retratos de nus femininos, que permaneceu quase que secreta durante décadas.

Essas duas séries, até então nunca expostas em conjunto, podem ser conferidas pela primeira vez. A exposição Tabu está aberta no Instituto Cultural Laje de Pedra, no Kempinski Laje de Pedra, em Canela. Com curadoria de Andrea Pires, a mostra traz imagens do acervo do Museu José Joaquim Felizardo e do arquivo pessoal de Pedro Flores, sócio e amigo de Sioma. A entrada é gratuita e a visitação pode ser feita diariamente, das 11h às 22h, até o final de fevereiro de 2023.