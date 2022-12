Morre o ator Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos

O ator Pedro Paulo Rangel morreu na madrugada desta quarta-feira (21) no Rio de Janeiro. O artista de 74 anos estava internado no CTI da Casa de Saúde São José, onde tratava uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar, desde o dia 30 de novembro. A família confirmou a informação, no entanto, a causa da morte ainda não foi divulgada.

O ator, que fumou até 1998, recebeu em 2002 o diagnóstico de doença obstrutiva pulmonar crônica, conhecida popularmente como enfisema. Progressiva, a DPOC não tem cura, mas Rangel conseguiu controlar seu avanço por muito tempo, com remédios e fisioterapia. Não conseguia andar por muitos metros, mas no palco andava perfeitamente, ele dizia.

Pedro Paulo nasceu no Rio de Janeiro em 29 de janeiro de 1948, era morador do Rio Cumprido, na Zona Norte da cidade, quando teve seu primeiro contato com o teatro aos 11 anos, e entre os trabalhos mais marcantes de sua carreira, estão as novelas "Gabriela" (1975), "Saramandaia" (1976), "Vale Tudo" (1988), e o humorístico "TV Pirata" (1988).

A estreia como profissional aconteceu em São Paulo, em 1968, na peça "Roda Viva", de Chico Buarque. O espetáculo era derivado da canção do mesmo nome. Ao se mudar para a capital paulista, ele ainda atuou em "Galileu Galilei", de Bertold Brecht, sob a direção de José Celso Martínez Correa, e "Romeu e Julieta", de Shakespeare, com Jô Soares como diretor, ambas em 1969.

Pedro Paulo Rangel estava em cartaz no Rio com o monólogo "O Ator e o Lobo" quando foi internado. Não deixou filhos, mas era queridíssimo pelos amigos. Sua timidez às vezes era confundida com antipatia, mas conseguia ser divertido sem tentar ser engraçado.

Sua morte tira de cena um dos maiores nomes do nosso teatro. Nunca foi propriamente um astro, mas sua versatilidade e carisma lhe garantem um lugar de honra entre os maiores atores brasileiros de todos os tempos. As informações são da Rede Globo e da Folhapress.